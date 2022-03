PREVISIONI METEO domani 28 marzo: ancora qualche pioggia al Sud ITALIA, più stabile altrove

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione tra Mediterraneo ed Europa centro-occidentale con massimi al suolo intorno a 1025 hPa. Una blanda struttura depressionaria transita però sul Mediterraneo centrale portando condizioni meteo instabili al Sud Italia. Vasta circolazione depressionaria alle alte latitudini con valori minimi di pressione al suolo intorno a 985 hPa tra Scandinavia e Russia occidentale. Anticiclone sulla Groenlandia con valori di pressione al suolo fino a 1045 hPa.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Nord: Al mattino cieli in prevalenza sereni su tutti i settori, foschie e nubi basse sulla costa adriatica. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi. Temperature minime stabili o in aumento e massime in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 marzo

Al Centro: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori con tempo asciutto, ampi spazi di sereno in Toscana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con maggiori addensamenti tra Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con qualche nube sul versante adriatico e sereno altrove. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.