Meteo weekend – Primavera stroncata sul nascere: in arrivo maltempo e neve

Situazione meteo attuale

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Condizioni meteo stabili in Italia, grazie alla presenza di un promontorio anticiclonico posizionato sul Mediterraneo centrale. Qualche infiltrazione umida sarà possibile sulle regioni del nord Italia tra oggi e domani, con neve ad alta quota sulle Alpi. Situazione che è destinata a mutare con l’arrivo del fine settimana, per l’affondo di una nuova saccatura atlantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 29 Marzo: Al Nord: Al mattino tempo stabile ma con molte velature in transito, addensamenti sulla Liguria e isolati fenomeni sulle Alpi con neve a quote medio-alte. Al pomeriggio ancora locali fenomeni lungo l’arco alpino con neve a quote alte, soleggiato altrove e nubi basse sulla Liguria con possibili pioviggini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con molte velature anche compatte in transito, addensamenti ancora sulla Liguria. Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, addensamenti da nuvolosità bassa sulla Toscana. Al pomeriggio ancora tempo asciutto ma con molte velature in transito, localmente anche compatte. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con nubi basse tra Toscana e Umbria e sereno o poco nuvoloso altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo ma con un aumento delle velature in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Weekend dai connotati invernali?

Meteo fine settimana – Peggioramento meteo in arrivo per il weekend a cavallo con l’avvio del mese di Aprile: dapprima una massa d’aria instabile proveniente dall’Atlantico potrebbe raggiungere il Mediterraneo ma a seguire ecco un apporto freddo di aria artica a causa dell’elevazione verso la Scandinavia dell’alta pressione. Condizioni meteo instabili o perturbate probabilmente nel prossimo weekend sull’Italia, specie nella giornata di Domenica che vedrà anche un deciso calo termico.

Clima freddo per la prima settimana di Aprile?

Principali modelli che per l’inizio della prossima settimana mostrano un campo di alta pressione sul Mare del Nord e un flusso di correnti fredde di estrazione artica dirette verso il Mediterraneo centro-orientale. La presenza di un minimo di bassa pressione tra Ionio e Grecia potrebbe rinnovare condizioni meteo instabili in Italia, specie al Centro-Sud, con possibilità anche di neve a bassa quota. Temperature da 6 a 8 gradi al di sotto delle medie nei giorni che precedono la Pasqua.

