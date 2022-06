METEO WEEKEND – Qualche nube in transito in contesto ASCIUTTO, CALDO intenso con TEMPERATURE anche di 40°C

Inizia l’estate meteorologica

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Con la giornata di oggi inizia l’estate meteorologica, che a differenza di quella astronomica che ha inizio il 21 giugno con il solstizio d’estate, parte dal 1 giugno e finisce il 31 agosto. Attuale situazione sinottica che vede un robusto promontorio anticiclonico di matrice africana esteso sul Mediterraneo centro-occidentale. Questo porta condizioni meteo stabili in Italia con cieli soleggiati da Nord a Sud. Infiltrazioni fresche in quota sull’Italia settentrionale portano però acquazzoni e temporali pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature in aumento con caldo che inizia a farsi intenso a causa della risalita di aria più calda da sud-ovest.

Festa della Repubblica in compagnia di sole e temperature roventi

Nella giornata di domani 2 giugno, corrispondente alla Festa della Repubblica, il promontorio anticiclonico si andrà a rinforzare sul Mediterraneo, portando condizioni meteo sempre più stabili sulla Penisola Italiana. Sole splendente quindi su gran parte delle regioni, ma con ancora instabilità pomeridiana lungo l’arco alpino con piogge e temporali. Avvezione di aria calda che porterà un sostanziale aumento delle temperature, con fino a 35°C/36°C sulle pianure e vallate interne del Centro-Sud e con punte anche di 38°C nelle zone interne delle Isole Maggiori.

Venerdì con nuvolosità in transito e qualche pioggia

Nella giornata di venerdì il promontorio africano inizierà a curvarsi verso est e delle correnti umide andranno ad interessare l’Italia centro-settentrionale. Questo porterà nuvolosità transito sulle regioni del Centro-Nord con piogge e temporali lungo l’arco alpino e nel corso delle ore pomeridiane anche sull’Appennino centro-settentrionale. Ancora soleggiato invece sulle regioni meridionali. Temperature in lieve aumento con massime sopra i 35°C al Sud, sulle Isole Maggiori ed anche sulle regioni tirreniche centrali e l’Umbria. Caldo più contenuto al Nord sulle regioni adriatiche centrali.

CONTINUA A LEGGERE​

Weekend con tempo stabile e temperature fino a 40°C

I principali modelli fisico matematici mostrano per il primo weekend di giugno ancora l’anticiclone africano dominante, con asse del promontorio dall’Algeria verso i Balcani passando per la Penisola Italiana. Un flusso di correnti sud-occidentali calde e umide interesseranno l Penisola Italiana. Queste porteranno nuvolosità medio-alta in transito su gran parte dell’Italia, ma in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali, ma comunque con tempo generalmente asciutto. Acquazzoni e temporali continueranno invece ad interessare l’arco alpino. Avvezione di aria calda che porterà un ulteriore aumento delle temperature in questa ondata anomala di caldo africano. Le massime raggiungeranno i 37/38°C su Umbria e zone interne della Toscana, 38/39°C su quelle interne del Lazio e del Sud e con punte di 40°C o localmente superiori sul tavoliere delle Puglie e zone interne di Sicilia e Sardegna. Temperature ancora contenute al Nord e medio versante adriatico, ma che comunque inizieranno a superare di qualche grado i 30°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.