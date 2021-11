METEO WEEKEND – Spazio a NEBBIE e NUBI BASSE a seguire, un assaggio d’INVERNO per fine NOVEMBRE

Condizioni meteo in italia

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Tempo pienamente stabile sulla nostra penisola, grazie all’espansione di un campo d’alta pressione che ha raggiunto valori fino a 1030 hPa circa: nello specifico i massimi pressori sono stati raggiunti attualmente tra la Francia e la Germania (come è possibile osservare dall’ultima mappa sinottica) con valori di 1033 hPa. Nel fine settimana avremo tempo più stabile sabato e maltempo in arrivo nella giornata di domenica. Entriamo dunque nel dettaglio delle previsioni meteo.

Meteo weekend – sabato

Sabato caratterizzato da tempo stabile e nebbie insistenti sulle zone di pianura; previsto cieli sereno sul resto della penisola e sulle zone pedemontane. Nel corso delle ore serali saranno possibili nuovamente nebbie e nubi basse sui medesimi settori. Temperature previste in diminuzione nei valori minimi, con valori anche prossimi allo zero sulle zone di pianura e sulle vallate interne. Massime stabili o in rialzo con valori fino a 18-19°C localmente al centro-sud. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Previsioni meteo weekend – domenica

Graduale peggioramento nel corso della giornata di domenica, che vedrà il transito di nuvolosità sempre più compatta al centr0-nord. Tra pomeriggio e sera atteso qualche rovescio su Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Su queste ultime, saranno possibili fenomeni a carattere nevoso al di sopra dei 1500 metri di altitudine. Temperature che si manterranno stazionarie o in lieve calo sia nei valori minimi (grazie al fenomeno dell’inversione termica) che nei valori massimi a causa della progressiva nuvolosità in arrivo. Vediamo infine la tendenza per la prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE​