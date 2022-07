METEO WEEKEND – Tanto SOLE e CALDO in ITALIA nel fine settimana, più contenuto su alcune regioni. La TENDENZA

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una vasto campo di alta pressione tra Atlantico ed Europa occidentale, con la Penisola Italiana posizionata sul suo bordo orientale, mentre una circolazione depressionaria è attiva sull’Europa orientale. Cieli per lo più soleggiati dunque in Italia, ma le correnti più fresche in quota portano instabilità pomeridiana e clima ancora mite. Acquazzoni e temporali pomeridiani sono infatti attesi sulle Alpi e soprattutto lungo la dorsale Appenninica. Fenomeni che tenderanno poi a sconfinare sulle regioni adriatiche entro le ore serali.

Geopotenziali in aumento nella giornata di domani

Nella giornata di domani il campo di alta pressione inizierà ad espandersi verso levante, portando un aumento dei valori di geopotenziale anche in Italia soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, mentre al Sud avremo una residua circolazione più fresca in quota spinta dal vortice depressionario presente sull’Europa orientale. Tempo dunque stabile domani in Italia con cieli prevalentemente soleggiati e qualche fenomeno pomeridiano tra Calabria e Sicilia. Le temperature inizieranno leggermente a salire nei valori massimi al Centro-Nord.

Temperature fino a 40°C in arrivo nella seconda parte di settimana

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione africana inizierà a rimontare sull’Europa occidentale accompagnata da una risalita di aria calda direttamente dal deserto del Sahara che porterà un’intensa ondata di caldo sui settori occidentali del vecchio continente. La Penisola Italiana verrà parzialmente coinvolta dall’avvezione calda, con temperature in aumento soprattutto al Centro-Nord. Le massime già nella giornata di giovedì raggiungeranno i 36°C-38°C nelle pianure interne delle regioni centrali del versante tirrenico e in Pianura Padana e nella giornata di venerdì proprio in Pianura Padana le colonnine di mercurio potranno raggiungere anche i 40°C. Di seguito la tendenza meteo per il weekend.

CONTINUA A LEGGERE​

Weekend con sole e caldo in Italia ma senza eccessi

Ultimi aggiornamenti del modello americano che mostrano per il prossimo weekend la risalita di una bolla di aria calda di natura africana sull’Europa occidentale fin verso le Isole Britanniche, mentre una saccatura di aria più fresca si andrebbe ad estende su Balcani ed Europa orientale. Penisola Italiana quindi solo parzialmente coinvolta dall’ondata di caldo, grazie a delle infiltrazioni di aria più fresca da nord-est che andranno ad interessare soprattutto i settori più orientali. Weekend per lo più stabile e soleggiato da Nord a Sud, con massime nella giornata di sabato intorno ai 36°C-38°C sia in Pianura Padana che nelle zone interne del Centro-Sud, mentre nella giornata di domenica risulteranno più contenute. Valori di 36°C-38°C verranno raggiunti solo tra Toscana, Umbria e Lazio e sulle Isole Maggiori, intorno ai 34°C-35°C sulle Pianura Padana occidentale e zone interne del Sud e risulterà più fresco al Nord-Est e sulle regioni dell’alto e medio versante adriatico, dove difficilmente si supereranno i 31°C-32°C.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.