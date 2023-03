Meteo weekend – Tempo in miglioramento ma ancora con qualche disturbo, possibili piogge e neve in montagna

La primavera fatica a partire

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Siamo oramai giunti alla fine della prima decade di marzo e finora la primavera non ha ingranato la marcia. Le temperature sono aumentate, su valori anche sopra la media, ma le condizioni meteo sono risultate spesso instabili, specie sulle regioni tirreniche. Attuale situazione sinottica che mostra infatti una saccatura depressionaria in transito sul Mediterraneo centrale portando maltempo in Italia ed una nuova perturbazione con anche un deciso calo delle temperature potrebbe arrivare verso la metà della prossima settimana.

Molta nuvolosità con piogge e temporali oggi in Italia

Come abbiamo appena visto, una saccatura depressionaria è in rapido transito sul Mediterraneo centrale e questa va a portare una fase di maltempo sull’Italia, specie su alcune regioni. Ecco le previsioni meteo per oggi venerdì 10 marzo: Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutti i settori con possibilità di deboli piogge sparse specie sulle zone centro-orientali. Al pomeriggio tempo in miglioramento con ampie schiarite, residue piogge sul Triveneto. In serata deboli fenomeni sulle Alpi di confine, asciutto ma con molte nuvole altrove. Neve oltre i 1000-1400 metri. Al Centro: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi sui settori tirrenici, più asciutto altrove. Al pomeriggio tempo in miglioramento ma con residue precipitazioni su Marche e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma sempre con nuvolosità in transito. Neve fino a 1600-1700 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino piogge e temporali sparsi su Campania, Molise, Basilicata e alta Calabria, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio precipitazioni sparse sulle regioni Peninsulari, più asciutto sulle Isole Maggiori. In serata tempo in miglioramento ovunque con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Migliora nel weekend ma con ancora dei disturbi

Nella giornata odierna, mentre una saccatura depressionaria è in transito sul Mediterraneo centrale, un promontorio anticiclonico è in rimonta su Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale. Nel corso del weekend questo tenderà ad espandersi verso il Mediterraneo centrale, ma interessando solo parzialmente l’Italia. Secondo weekend di marzo che vedrà quindi un miglioramento delle condizioni meteo sul nostro Paese, ma le correnti nord-occidentali che scorrono sul bordo orientale dell’alta pressione continuano a portare qualche disturbo. Non mancheranno infatti locali piogge o acquazzoni, specie al Sud, e nevicate sulle Alpi occidentali comunque a quote medio-alte. Le temperature tenderanno leggermente a diminuire ma ancora su valori sopra la media o in linea con le medie del periodo. Nella giornata di lunedì dovremmo avere una maggiore espansione del promontorio verso est, portando sull’Italia una giornata di stampo primaverile, ma destinata comunque a durare poco, come vedremo meglio di seguito.

