Meteo weekend – Tempo stabile e sole prevalente su tutta l’Italia, ma con temperature in lieve diminuzione

Residue piogge al Nord

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Situazione sinottica che vede un campo di pressione alta e livellata esteso tra Mediterraneo ed Europa orientale, con valori di pressione al suolo attorno ai 1020 hPa, mentre un flusso di correnti umide scorre verso l’Europa centrale, interessando in parte anche il Nord Italia. Giornata odierna quindi con tempo asciutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, anche se con qualche velatura in transito. Maggiore nuvolosità invece sulle regioni settentrionali con piogge da isolate a sparse su Liguria, Lombardia e Triveneto, con fenomeni anche intensi sul Friuli Venezia Giulia.

Nuova espansione dell’anticiclone, stabilità diffusa in Italia

Nel corso dei prossimi giorni l’anticiclone africano tornerà ad espandersi su gran parte del continente europeo, con massimi di pressione al suolo intorno ai 1025 hPa sull’Europa centro-orientale. Questo porterà un miglioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni settentrionali, con il flusso umido che si alza di latitudine. Stabilità diffusa quindi in Italia con cieli soleggiati e qualche velatura in transito. Stabilità che porterà però anche alla formazione di nebbie e foschie e nubi basse sulle pianure e sulle coste.

Weekend stabile e per lo più soleggiato in Italia con clima mite

Dal punto di vista sinottico, anche per il weekend non sono previste variazioni della configurazione barica, con una vasta circolazione depressionaria presente in Atlantico e un promontorio anticiclonico che dal Nord Africa si estende ancora su gran parte del continente europeo, con massimi al suolo sull’Europa centro-orientale fino a 1025 hPa. Le condizioni meteo sull’Italia continueranno dunque ad essere stabili, con sole prevalente da Nord a Sud ma con anche nebbie e nubi basse. Temperature in lieve calo grazie a delle infiltrazioni fresche da est, ma con valori ancora di 2-4 gradi sopra la media al Centro-Nord e più in linea con i valori del periodo sulle regioni meridionali.

Tendenza meteo: tempo stabile per Halloween e Ognissanti, temperature in lento calo

Ultimi aggiornamenti dei modelli meteo che mostrano un anticiclone ben piazzato tra Mediterraneo ed Europa nell’ultimo weekend di ottobre. Condizioni meteo stabili in Italia ma con temperature che tra Halloween e Ognissanti inizieranno una lenta discesa verso le medie del periodo. Potrebbe infatti instaurarsi una blanda circolazione depressionaria sul Mediterraneo orientale e dunque avremo aria più fresca che dai quadranti orientali raggiungerà la nostra Penisola.

