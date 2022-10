Meteo Halloween – Stop massiccio alle piogge su gran parte d’Italia: fino all’inizio di Novembre domina l’alta pressione

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Anche questo inzio settimana ci troviamo in compagnia dell’alta pressione, mentre un debole flusso di correnti umide sta interessando l’Europa centrale; in questo frangente, sono coinvolte le regioni del Nord Italia con piogge anche intense; in queste prime ore del giorno avremo fenomeni che interessano soprattutto Alpi occidentali, Liguria e Friuli Venezia-Giulia. Tra pomeriggio e sera ancora precipitazioni sparse soprattutto sulle Alpi centro-orientali con interessamento anche delle alte pianure, condizioni meteo decisamente più asciutto altrove. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 24 ottobre: AL NORD: Molte nuvole al mattino su tutte le regioni con piogge sparse e temporali al Nord-Ovest e locali fenomeni sul Friuli, asciutto altrove. Al pomeriggio ancora maltempo diffuso con piogge e temporali, più asciutto su Emilia Romagna e pianure venete. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni diffuse e localmente intense. AL CENTRO: Tempo stabile al mattino ma con cieli irregolarmente nuvolosi su tutte le regioni.Anche al pomeriggio tempo asciutto con nubi sparse alternate a schiarite. Anche in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ma con molta nuvolosità presente. AL SUD E SULLE ISOLE: Giornata all’insegna del bel tempo con cieli soleggiati sulle regioni meridionali sulle Isole Maggiori, con al più il transito di qualche velatura tra Sardegna, Campania e Molise. In serata non sono previste variazioni.

Nuova rimonta dell’anticiclone africano e caldo anomalo su gran parte dell’Europa

Tendenza meteo – Situazione dal punto di vista barico in blocco totale: nel medio termine viene vista una nuova rimonta dell’alta pressione africana che interesserà non solo il Mediterraneo ma buona parte dell’Europa. Entro metà settimana ecco un vasto anticiclone con valori massimi intorno a 1025 hPa sui settori centro-orientali del continente. Temperature da 6 a 8 gradi sopra media su buona parte dei Paesi. Caldo anomalo che entro gli ultimi giorni di ottobre potrebbe manifestarsi con anomalie positive di 10 gradi dalla Francia alla Scandinavia.

Ponte Halloween e Ognissanti, vediamo gli ultimi aggiornamenti dei modelli

Nell’ultimo weekend di ottobre anticiclone ancora ben piazzato tra Mediterraneo occidentale ed Europa orientale. Condizioni meteo stabili in Italia ma temperature che probabilmente risulteranno un po’ meno calde. Potrebbe infatti instaurarsi una blanda circolazione depressionaria sul Mediterraneo orientale e dunque avremo aria più fresca che dai quadranti orientali raggiungerà la nostra Penisola. Nessuna variazione meteo per Halloween e Ognissanti.

