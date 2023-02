Meteo weekend – Torna l’alta pressione sull’Europa, tempo stabile in Italia ma con forti escursioni termiche

Alta pressione verso le alte latitudini e aria artica verso il Mediterraneo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. L’alta pressione che nella settimana scorsa ha raggiunto l’Europa occidentale, ora è in elevazione verso le Isole Britanniche e la Scandinavia, con massimi di pressione al suolo fino a 1040 hPa sul Mare del Nord. Questo sta permettendo a masse d’aria molto fredde di estrazione artico continentale di raggiungere il Mediterraneo, portando un deciso calo termico sull’Italia.

Freddo e neve a bassa quota sull’Italia

Queste le previsioni meteo per oggi 6 febbraio: Al Nord: Al mattino molte nuvole ma con tempo asciutto, isolati fenomeni sulle Alpi occidentali con neve fino ai 200 metri. Al pomeriggio tempo generalmente stabile con cieli soleggiati, maggiori addensamenti al Nord-Est. In serata precipitazioni in arrivo lungo l’arco alpino con neve fino a quote molto basse. Al Centro: Al mattino neve in Appennino fino ai 200 metri, asciutto altrove con nuvolosità sul versante adriatico e sereno su quello tirrenico. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata nuvolosità in generale aumento ma con isolati fenomeni solo nelle zone interne del versante adriatico con neve fino 200 metri. Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità irregolare in transito con isolati fenomeni su Puglia e Calabria con neve fino in pianura, forte maltempo in Sardegna con neve oltre i 1200 metri. Al pomeriggio insiste il maltempo sulla Sardegna con quota neve in calo fin verso gli 800 metri, variabilità asciutta altrove. In serata precipitazioni in estensione anche alla Sicilia con neve fino a quote collinari.

Freddo anche nei prossimi giorni con neve su alcune regioni

L’avvezione di aria fredda dall’Est Europa verso l’Italia continuerà per gran parte della settimana. Questo manterrà temperature su valori anche di 6-8 gradi al di sotto delle medie del periodo. Non mancheranno dei fenomeni lungo la dorsale appenninica con neve fino a quote molto basse. Tra mercoledì e giovedì attesi fenomeni sulle regioni adriatiche con neve fino in pianura in Romagna e con maltempo anche intenso tra Calabria e Sicilia. Qui la neve potrà scendere fino a quote collinari. Andiamo a vedere di seguito cosa potrebbe attenderci per il weekend.

Meteo weekend: torna l’alta pressione sull’Europa

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello americano GFS, nel corso del prossimo weekend avremo un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa centrale e occidentale. Questo porterebbe condizioni meteo stabili su tutta l’Italia con temperature in aumento soprattutto in quota, le quali si riporteranno su valori in linea con le medie del periodo. Trovandosi sul bordo orientale dell’alta pressione, continueremo comunque ad avere delle residue correnti fresche dai quadranti settentrionali, che manterranno le minime piuttosto basse con gelate nelle pianure e vallate interne.

