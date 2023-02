Meteo – L’inverno irrompe sull’Italia, temperature ben al di sotto della media ed anche neve a bassa quota

Alta pressione sbilanciata verso le alte latitudini

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi, ecco che l’alta pressione va sbilanciandosi verso latitudini più elevate. L’anticiclone delle Azzorre è infatti in espansione verso le Isole Britanniche e la Scandinavia, con massimi di pressione al suolo fino a 1040 hPa sul Mare del Nord. Aria molto fredda di estrazione artico continentale in movimento retrogrado va cosi a raggiungere il Mediterraneo, portando un deciso calo termico sull’Italia.

Clima molto freddo in tutta Italia

A partire dalla giornata di ieri aria molto fredda in arrivo da nord-est ha iniziato ad interessare la Penisola Italiana, specialmente il medio versante adriatico e il Sud. Avvezione fredda che nella giornata odierna si farà sentire maggiormente, portando temperature su tutta l’Italia di circa 6-8 gradi gradi sotto le medie del periodo. Clima quindi molto freddo e che continuerà anche nei prossimi giorni, con minime negative anche nelle pianure e vallate interne.

Neve fino a quote molto basse su alcune regioni d’Italia

Oltre al clima molto freddo, non mancherà dell’instabilità su alcune regioni d’Italia. Nella giornata odierna il maltempo andrà ad interessare soprattutto la Sardegna, con fenomeni anche intensi sui settori orientali e neve sui rilievi oltre gli 800-1000 metri. Nel corso dei prossimi giorni non mancheranno dei fenomeni anche sulle regioni adriatiche e al Sud, con neve fino a quote molto basse e finanche in pianura sulla Romagna. Tra mercoledì e giovedì dovremmo poi avere un peggioramento più intenso al Sud, specie tra Calabria e Sicilia, con fenomeni molto intensi, anche a carattere temporalesco, con neve fino a quote collinari. Condizioni meteo che dovrebbero tendere a migliorare a partire dal weekend, come vedremo meglio di seguito.

Alta pressione in vista del prossimo weekend sull’Italia con tempo in netto miglioramento

Ancora una volta commentiamo un’evoluzione meteo altamente incerta in questa prima metà del mese di febbraio. Principali modelli che però sembrano piuttosto concordi per una nuova rimonta dell’alta pressione sui settori occidentale del continente entro il secondo weekend del mese. Netto miglioramento meteo in Italia che però trovandosi sul bordo avrebbe ancora a che fare con correnti orientali, anche se meno fredde nel complesso.

