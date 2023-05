Meteo Weekend – Torna il maltempo sull’Italia con piogge e temporali, anche intense su alcune regioni

Stop al maltempo intenso, ma ancora delle piogge sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Tra la giornata di martedì e quelli di ieri un vortice depressionario centrato sul Centro Italia ha portato maltempo diffuso sul nostro Paese, localmente anche intenso. Regione più colpita l’Emilia Romagna, dove si sono avuti allagamenti ed esondazioni di fiumi, provocando purtroppo anche delle vittime. Molto colpite anche le Marche e la Calabria. Vortice depressionario che ora si è colmato, ma sul Mediterraneo continuiamo ad avere una lacuna barica con aria fresca in quota, con possibilità quindi ancora di piogge specie a carattere pomeridiano.

Piogge in arrivo domani su alcune regioni

Nella giornata di domani, la presenza di una goccia fredda sul Mediterraneo occidentale richiamerà correnti umide dai quadranti meridionali verso l’Italia. Queste porteranno molta nuvolosità in transito sul nostro Paese, specie la Centro-Nord e sulle Isole Maggiori. A detta nuvolosità saranno associate anche delle piogge, soprattutto sulla Sardegna e al Nord-Ovest, con fenomeni anche intensi sul Piemonte occidentale. Fenomeni isolati possibili anche sul medio versante tirrenico, dove tenderanno ad aumentare nelle ore serali. Più stabile invece al Sud con cieli velati.

Weekend con nuova fase di maltempo sull’Italia

Nel corso del weekend sembra oramai confermata dai principali modelli la risalita di un vortice depressionario dal nord Africa verso l’Italia. Questo porterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo su tutta la Penisola, con maltempo diffuso nella giornata di sabato, anche intenso al Nord-Ovest, in particolar modo sul Piemonte occidentale. Temporali localmente anche intensi saranno possibili anche sulle Isole Maggiori e sui settori orientali della Calabria. Nella giornata di domenica il minimo al suolo si andrà lentamente a colmare, con condizioni meteo più stabili sull’Italia. Non mancheranno ancora piogge sulla Sardegna e la Nord-Ovest e nelle ore pomeridiane acquazzoni e temporali interesseranno anche nel zone interne del Centro-Sud con sconfinamenti fin sulle coste sul versante tirrenico. Temperature ancora al di sotto delle medie con clima piuttosto fresco.

CONTINUA A LEGGERE​

Più sole e più caldo per la prossima settimana ma temporali pomeridiani sempre dietro l’angolo

Situazione sinottica all’inizio della prossima settimana che vedrà i massimi dell’alta pressione delle Azzorre in pieno oceano Atlantico. Questo tenterà un’espansione verso l’Europa ma che riuscirà solo in parte. Maggiore stabilità e più sole sulla nostra Penisola ma con possibilità di temporali pomeridiani per molti giorni a causa delle correnti più fresche in quota dai quadranti orientali. Clima comunque più mite con temperature in ripresa anche se comunque sempre in torno alle medie del periodo.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.