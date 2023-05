Meteo – Piogge abbondanti in arrivo al Nord-Ovest, specie sul Piemonte con possibili allagamenti

Lacuna barica sul Mediterraneo

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Attuale situazione sinottica che vede una lacuna barica con aria fresca in quota presente sul Mediterraneo. Condizioni meteo più stabili sull’Italia rispetto ai giorni scorsi, ma non mancheranno piogge e acquazzoni pomeridiani soprattutto sulle Alpi occidentali, con sconfinamenti sul Piemonte, e zone interne del Centro e del Sud.

Piogge in arrivo domani al Nord-Ovest

Nel corso della giornata di domani un flusso di correnti umide e a tratti instabile proveniente dai quadranti meridionali andrà ad interessare l’Italia. Questo porterà piogge sulla Sardegna, sulle regioni del medio versante tirrenico e soprattutto al Nord-Ovest. Piogge e acquazzoni sparsi interesseranno infatti il Piemonte per gran parte della giornata, con fenomeni localmente anche intensi sui settori alpini e pedemontani, specie nella seconda parte di giornata. Sui settori pedemontani del Torinese e Cuneese sono attesi localmente anche oltre 50 mm di pioggia in 24 ore. Ma le precipitazioni più abbondanti sono attese nel weekend, come vedremo di seguito.

Vortice depressionario in risalita nel weekend, precipitazioni abbondanti sul Piemonte

Nel corso del weekend assisteremo alla risalita di un nuovo vortice depressionario dal nord Africa verso l’Italia, il quale porterà maltempo diffuso su gran parte del Paese e con precipitazioni più abbondanti sulle regioni di Nord-Ovest. Piogge e acquazzoni sparsi interesseranno il Piemonte ella giornata di sabato e nella prima parte della giornata di domenica, con fenomeni più intensi sui settori occidentali della regione. Fenomeni che sui settori alpini e pedemontani potranno assumere carattere temporalesco, localmente anche di forte intensità tra quelli del Cuneese e del Torinese, specie tra la serata di sabato e la mattinata di domenica. Nella giornata di sabato su tali aree sono attese localmente anche 150 mm di pioggia ed altri 100 mm di pioggia tra la notte e la mattinata di domenica. Precipitazioni quindi molto abbondanti che nel complesso, tra venerdì, sabato e domenica, potranno scaricare localmente anche oltre i 300 mm di pioggia nel corso dei 3 giorni. Questo porterebbe ad un aumento del livello dei corsi d’acqua e possibili locali allagamenti sulle città delle province di Cuneo e Torino, compresi i capoluoghi. Ulteriori aggiornamenti li troverete nei prossimi articoli sul nostro sito internet. Per ora si tratta di una tendenza.

Più sole e più caldo per la prossima settimana ma temporali pomeridiani sempre dietro l’angolo

Situazione sinottica all’inizio della prossima settimana che vedrà i massimi dell’alta pressione delle Azzorre in pieno oceano Atlantico. Questo tenterà un’espansione verso l’Europa ma che riuscirà solo in parte. Maggiore stabilità e più sole sulla nostra Penisola ma con possibilità di temporali pomeridiani per molti giorni a causa delle correnti più fresche in quota dai quadranti orientali. Clima comunque più mite con temperature in ripresa anche se comunque sempre in torno alle medie del periodo.

