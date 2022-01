METEO – WEEKEND verso un miglioramento, ma con FREDDO ARTICO sull’ITALIA, ecco i dettagli

Maltempo in azione sull’Italia, piogge anche nelle prossime ore

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico presentano un quadro ben peggiore rispetto a quello osservato sull’Italia fino alla giornata di ieri per quasi una settimana, con il maltempo tornato protagonista in molti settori dello stivale. Nel mirino delle piogge soprattutto il versante tirrenico, ma non risparmiata l’Emilia Romagna e localmente il medio adriatico, da dove sconfinano i rovesci tirrenici. In serata l’instabilità insisterà ancora sulla Penisola, con il fronte di maltempo che andrà spostandosi (scopri dove).

Domani maltempo e neve a bassa quota in Abruzzo

Il maltempo insisterà anche nella giornata di domani venerdì 21 gennaio quando tuttavia si centrerà principalmente lungo il versante adriatico. L’afflusso di correnti via via più fredde determinerà un abbassamento sensibile della quota neve che nel pomeriggio di domani potrebbe raggiungere i 400/500 metri in Abruzzo. In serata il fronte instabile si sposterà verso meridione interessando la Calabria, dove la neve scenderà fin sui 700/1.100 metri, a seconda delle zone.

Nel weekend tendenza a migliorare con maltempo residuo in Sicilia

Già dalle prime ore della giornata di sabato 22 gennaio tuttavia le condizioni meteo tenderanno a migliorare ovunque, con maltempo residuo solo in Sicilia, dove la neve si attesterà intorno ai 1.000/1.100 metri. Successivamente, stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, i fenomeni andranno esaurendosi pressoché ovunque, con le condizioni meteo che torneranno quindi generalmente, ma in un contesto pienamente invernale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

