MODELLI METEO del 23 Novembre 2018: diversi impulsi perturbati interesseranno tutta l’ Italia

Piogge in arrivo e neve sulle Alpi tra Venerdì e Sabato, peggiora nella giornata di Domenica anche al centro-sud Italia, inizio prossima settimana con tempo perturbato ovunque.

Si inizia in queste ore dal nord-ovest con le piogge e la neve in montagna.



Si apre una lunga fase di tempo instabile e a tratti perturbato in Italia con le prime piogge in queste ore sul Piemonte e Liguria, nelle prossime ore della giornata odierna su tutte le regioni settentrionali e nevicate sull’ arco alpino oltre i 1000-1300 metri di quota, localmente anche abbondanti. Nella giornata di oggi e in quella di domani avremo maltempo pertanto al nord e qualche pioggia in Toscana, mentre sul resto della penisola nubi irregolari in transito ma con tempo prevalentemente asciutto.

Dal nord al centro e al sud Italia.

Ultimo weekend del mese di novembre con condizioni meteo perturbate in Italia. Stando alle ultime uscite dei principali modelli meteo, la perturbazione atlantica in avvicinamento alla nostra penisola porterà piogge e temporali prima al nord poi anche al centro e al sud nella giornata di Domenica 25 Novembre. Un secondo impulso perturbato viene indicato transitare al centro-sud nella giornata di domenica con piogge e temporali diffusi, le temperature saranno stazionarie o in lieve calo nel weekend, valori comunque in linea alle medie del periodo.