Stagione primaverile ancora lontana sulle Alpi dove la neve risulta ancora abbondante, attenzione al pericolo valanghe sempre molto elevato.

NEVE ALPI: paesaggi ancora tipicamente invernali sull’ arco alpino con le recenti abbondanti nevicate – 14 Aprile 2018 – Le correnti atlantiche prevalenti su gran parte dell’ Europa e dell’ Italia praticamente dal mese di Gennaio a questa parte hanno prodotto molta neve sulle Alpi. Nevicate così abbondanti non si vedevano da molti anni, caduti oltre 2 metri di neve durante la stagione invernale in un solo evento sulle Alpi occidentali francesi, piemontesi e valdostane dalla quota di 1500-1800 metri di quota. Nuovi episodi perturbati poi hanno investito tutto l’ arco alpino durante la seconda parte della stagione invernale con la neve fino al fondovalle. Condizioni ideali su tutto l’ arco alpino con le piste da sci così ben innevate come non si vedeva dalla stagione invernale 2013-2014. E nonostante siamo già nel pieno della stagione primaverile, la neve continua a generare paesaggi tipicamente invernali sulle Alpi. Sulla foto in evidenza si notano accumuli freschi risalenti a non più di 2-3 giorni intorno i 2000 metri di quota sulla rinomata località turistica di Sestriere, in Piemonte. […]