Spettacolari paesaggi invernali in questi ultimi giorni di Marzo sull’ Appennino dove splende il sole e le temperature riescono a mantenere per lo più intatta la neve caduta.

NEVE APPENNINO: paesaggi ancora tipicamente invernali dopo le nevicate degli ultimi giorni – 26 Marzo 2018 – L’ingresso l’aria fredda dai quadranti nord-orientali e l’ azione di una bassa pressione in transito sull’ Italia hanno portato tanta neve sull’Appennino. Nella foto accanto possiamo ammirare paesaggi ancora tipicamente invernali nonostante siamo già nella stagione primaverili con abbondanti accumuli di neve trasportati dal vento. Sul monte Carpegna alla quota di 1300 metri di quota, nella regione Marche, infatti la situazione meteo risulta ancora invernale con le temperature che sono riuscite a mantenere inalterato il manto nevoso. Nei prossimi giorni tuttavia le temperature aumenteranno e questi scenari invernali sull’ Appennino saranno solo un ricordo. Per ulteriori dettagli vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti e approfondimenti sulla neve in Appennino.

