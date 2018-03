Neve in arrivo su diverse regioni italiane: vediamo nel dettaglio fin dove si spingeranno i fiocchi al Centro-Nord. Tanta neve sui rilievi

Neve in arrivo su diverse regioni italiane: vediamo nel dettaglio fin dove si spingeranno i fiocchi al Centro-Nord – L’ingresso di aria più fredda in quota nelle prossime ore andrà a determinare un progressivo calo della quota neve sulle regioni centro-settentrionali, complici anche fenomeni localmente intensi che persisteranno sia lungo l’arco alpino che sulla catena appenninica per quasi tutta la giornata odierna. Nevica già al Nord ovest fino a 1000 metri tra i rilievi di Piemonte e Lombardia, più in alto invece sui settori alpini centro-orientali dove i fiocchi non si stanno spingendo al di sotto dei 1300-1500 metri. Diversa invece la situazione attesa in Appennino, dove tra Umbria, Lazio e Abruzzo nel corso del pomeriggio-sera assisteremo ad un nuovo peggioramento caratterizzato da precipitazioni localmente molto intense: questo permetterà alla neve di raggiungere, sui versanti interni, quote prossime anche ai 900-1000 metri con apporti comunque modesti.