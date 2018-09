Nubifragi in arrivo: parte del sud a rischio fenomeni intensi. Alcune regioni presto sotto piogge e temporali

Nubifragi in arrivo: parte del sud a rischio fenomeni intensi – Anticiclone si ma non per tutti, specie all’inizio della prossima settimana quando transiteranno alcuni corpi nuvolosi che potrebbero portare anche temporali intensi, in modo particolare su alcune regioni del sud Italia. Tra lunedì e martedì, tra la Sardegna e la Sicilia potremmo avere i fenomeni più intensi con nubifragi e grandinate non escluse. Particolare attenzione ai temporali marittimi tra la costa meridionale della Sardegna e il nord della Sicilia, oltre alle isole Eolie. Zone a rischio piogge o temporali saranno soprattutto: Campidano, Sulcis, Ogliastra, Sarrabus-Gerrei, oltre che Ustica, Egadi, Trapanese, Palermitano. L’atmosfera diverrà instabile anche nelle zone interne del centro-sud e localmente in mare aperto nel Tirreno, con forti temporali che difficilmente raggiungeranno però le coste. […]