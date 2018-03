Nubifragi nelle prossime ore interesseranno diverse regioni italiane. Vediamo le più colpite. Possibili allagamenti

Nubifragi nelle prossime ore interesseranno diverse regioni italiane. Vediamo le più colpite. – Maltempo senza sosta sul nostro paese sotto la spinta di intense correnti di libeccio, tendenti gradualmente a ruotare da nord che rendono il tempo marcatamente instabile. A risentirne di più di questa situazione è il versante tirrenico con piogge e temporali, sotto forma di nubifragio, alternati a brevi pause asciutte. Più protetto dall’appennino, ma nemmeno troppo, il versante adriatico con piogge di minore intensità ma venti sostenuti sud occidentali con clima relativamente mite ma con temperature in calo già dalla giornata odierna. Nelle prossime ore condizioni generali di instabilità, anche perturbate sul versante tirrenico con temporali anche intensi tra Toscana, Lazio e Campania in estensione a tutto il centro Italia. Nubifragi non esclusi su tutte le regioni centrali, specie ad ovest con possibili allagamenti. […]