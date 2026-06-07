Meteo – Passaggio instabile per metà settimana, ecco dove sono attese piogge e temporali

Alta pressione delle Azzorre protegge l’Italia sino ad inizio settimana

Alta pressione delle Azzorre che tende ad affermarsi sull’Europa occidentale con valori livellati attorno ai 1020 hPa anche sul bacino del Mediterraneo. In tal modo le condizioni meteo volgono verso una maggiore stabilità sull’Italia con una giornata di domenica attesa nel complesso asciutta, fatta eccezione per possibili acquazzoni o temporali in sviluppo pomeridiano su Alpi, Prealpi ed occasionalmente lungo l’Appennino. Condizioni meteo che ad inizio della prossima settimana si manterranno stabili in Italia. Non mancheranno comunque fenomeni pomeridiani soprattutto sui settori alpini, e più localmente lungo l’Appennino. Temperature in aumento e di qualche grado sopra media, specie al Centro-Sud, ma senza eccessi di caldo.

Flusso umido perturbato in nuovo abbassamento nei prossimi giorni

Flusso umido perturbato principale che si mantiene ancora particolarmente attivo in Europa. Dopo un momentaneo aumento di latitudine tra il weekend e l’avvio della prossima settimana, il flusso umido perturbato è atteso scendere nuovamente di latitudine verso sud, pilotato da una vasta area depressionaria tra Regno Unito e Scandinavia. In tal modo è atteso un nuovo calo della pressione anche sul nord Italia, con meteo atteso in peggioramento.

Nuovo maltempo al nord tra martedì sera e mercoledì

Flusso umido perturbato che riuscirà ad interessare parte del nord Italia già a partire dalla serata di martedì, quando acquazzoni e temporali tenderanno ad estendersi da Alpi e Prealpi alle alte pianure veneto-friulane ed occasionalmente sulla Lombardia. Maltempo atteso tra la notte e la prima parte della giornata di mercoledì sui settori a nord del Po e Piemonte con acquazzoni e temporali, localmente anche di forte intensità. Attenzione al rischio nubifragi. Instabilità che giovedì potrebbe trasferirsi su parte del centro, ma da confermare. Data la distanza temporale ancora significativa non è possibile entrare in dettagli previsionali, vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati con i prossimi bollettini previsionali.

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