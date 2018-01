Nubifragi pronti ad abbattersi su molte zone. Particolarmente colpita la Liguria. Possibili criticità

Nubifragi pronti ad abbattersi su molte zone. Particolarmente colpita la Liguria – Il maltempo sta arrivando sull’Italia con le prime piogge al nord-ovest. Sarà proprio questo settore italiano a subire gli effetti maggiori del peggioramento in arrivo. L’angolo nord-occidentale italiano sarà sotto piogge intense, specie la Liguria centro-occidentale e la fascia prealpina piemontese e lombarda per diversi giorni. Sui rilievi sopra i 1200-1300 metri arriveranno abbondanti nevicate. Rovesci intensi interverranno anche sulle regioni centrali tirreniche, specialmente sulla Toscana. Le altre regioni fino a domattina saranno ancora in attesa e sotto un clima mite e asciutto. La Liguria sarà la regione maggiormente colpita da temporali e nubifragi con possibili situazioni alluvionali e picchi anche superiori localmente ai 200 millimetri di pioggia, soprattutto nell’appennino centro occidentale. […]