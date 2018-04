Nubifragi su molte regioni anche nelle prossime ore: numerosi gli allagamenti. Maltempo ancora protagonista

Nubifragi su molte regioni anche nelle prossime ore: numerosi gli allagamenti – Maltempo senza sosta al centro-nord con piogge e temporali localmente intensi. Veri e propri nubifragi stanno interessando da questa mattina le zone centrali tirreniche e le regioni interne con alcuni disagi. Un enorme allagamento si è verificato nel Lazio in via Cancelliera nel territorio tra i comuni di Ariccia e Albano. Le zone più colpite dagli allagamenti sono state queste, dopo i pali e gli alberi caduti tra Ariccia, Genzano e Albano. Situazioni più problematiche in via Achille Grandi, via Perlatura. Forti piogge anche su Toscana e Umbria con alcuni disagi alla circolazione. […]