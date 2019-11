Nubifragio colpisce la città italiana: zone completamente sommerse, automobilisti bloccati e ingenti danni. Foto di quanto sta accadendo a Terracina

Maltempo: numerose allerte sull’Italia

La violenta ondata di maltempo che ha colpito l’Italia, con nubifragi, grandinate e venti oltre i 100 km/h, ha abbandonato la nostra penisola ma è già giunta una nuova intensa perturbazione che sta già interessando il settore occidentale e soprattutto il nord-ovest, dove sono in atto le prime nevicate della stagione, fin quasi in pianura. Piogge e temporali stanno già colpendo Piemonte, Liguria, Toscana e Lazio, con alcuni disagi e allagamenti.

Forte maltempo a Terracina

Un nubifragio ha colpito nelle scorse ore la città di Terracina, con pioggia molto intensa e alcuni allagamenti. Come riportato da “latinaoggi.eu”, molti sono stati i disagi in città e questa situazione, unita alle avverse condizioni meteo previste per la giornata di domani, il sindaco Roberta Tintari ha disposto la chiusura di tutti i plessi, di ogni ordine e grado. Questo, per i numerosi problemi causati dalle forti piogge che continuano a creare problemi alla circolazione.

Nubifragio e moltissimi allagamenti

Sono stati segnalati allagamenti di numerose strade, l’esplosione dei tombini e l’allagamento di numerosi sottopassi. Con una nota è stata disposta anche la chiusura anticipata della Biblioteca, viste le difficoltà per raggiungerla. Non sono mancate mareggiate, che hanno colpito il litorale, con onde alte diversi metri e per le prossime ore è previsto un ulteriore peggioramento. Come si legge su “latinatoday”, sono state decine gli interventi della protezione civile comunale per strade e abitazioni allagate e gli stessi volontari raccomandano alla popolazione di evitare spostamenti non necessari.