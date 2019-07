Nubifragio in corso in Toscana, il Sindaco di Carrara ha parlato poco fa: “Restate a casa” – DIRETTA

Il maltempo imperversa in diverse regioni italiane

Dopo alcuni giorni caratterizzati da sole e temperature molto calde, in queste ore in alcune regioni d’Italia si sta registrando una brusca inversione delle condizioni climatiche con nubifragi e grandinate che si stanno abbattendo su diverse regioni del nord e del centro Italia.

Nubifragio in corso a Massa-Carrara

In questi minuti si sta abbattendo un forte nubifragio su Massa-Carrara e, in considerazione delle difficili condizioni meteo – come si legge su “Voceapuana.com” – il Sindaco di Carrara, Francesco De Pasquale, ha pubblicato un post su Fb nel quale invita i cittadini a restare in casa: “Visto l’improvviso nubifragio che si è abbattuto sul territorio comunale, si raccomanda la popolazione di restare a casa e di non mettersi in auto“.

In seguito al forte nubifragio che in questi minuti si sta abbattendo su Massa-Carrara – secondo quanto riportato da “Voceapuana.com” – stanno arrivando segnalazioni di allagamenti in varie zone, oltre a diversi alberi caduti. Il primo cittadino di Carrara – nel post pubblicato su Facebook – ha aggiunto che il Centro Operativo Comunale della Protezione Civile sta monitorando la situazione.