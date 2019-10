Nubifragio lampo poco fa, fiumi di acqua e fango invadono la città. Allagamenti e auto bloccate – VIDEO

Il maltempo si è abbattuto sull’Italia

In queste ore il maltempo si sta abbattendo con grande vigore sull’Italia: la situazione più complicata si sta vivendo senza dubbio in Liguria, ma anche in altre regioni la tanta pioggia caduta sta provocando gravi disagi. A tal proposito, anche la Lombardia ha dovuto fare i conti con dei nubifragi.

Nubifragio a Cremona: allagamenti e traffico in tilt

A proposito del maltempo che si sta registrando in queste ore in Italia, va segnalato il nubifragio che si è abbattuto nelle scorse ore su Cremona. Secondo quanto riportato da “Laprovinciacr.it”, infatti, un forte temporale ha colpito la città nelle scorse ore, provocando gravi disagi: sottopassaggi allagati, circolazione in tangenziale andata completamente in tilt, acqua che è arrivata fin dentro i garage e gli scantinati di alcune abitazioni private.

Numerosi interventi per via del maltempo

Dunque, il nubifragio che nelle scorse ore ha colpito Cremona ha provocato gravi disagi e – come riportato da “Laprovinciacr.it”- per via del maltempo sono stati mobilitati i Vigili del Fuoco, la Proteizone Civile, la polizia locale, oltre ai tecnici di Padania acque.