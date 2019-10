Nubifragio lampo poco fa: strade invase dal fango e locali della Polizia sott’acqua. Numerosi interventi dei Vigili del fuoco in Toscana, nel pisano

Torna il maltempo in Italia

Dopo intere settimane caratterizzate da temperature miti e tanto sole ( a parte la parentesi perturbata al nord-ovest e sulle Isole), torna il maltempo in Italia. Con la giornata odierna si è definitivamente conclusa l’ottobrata e le prime piogge hanno colpito il nord e la Toscana, generando anche alcuni disagi e allagamenti su quest’ultima regione.

Prime forti piogge al centro-nord

Dunque, con oggi si è aperto un lungo periodo instabile, che interesserà tutta l’Italia ma che risulterà più intenso e continuo al nord e lungo le regioni Tirreniche, oltre che sulla Sardegna. Questo avverrà a causa di correnti atlantiche che già nella giornata odierna hanno fatto irruzione al nord Italia e sull’alto Tirreno, determinando forti e temporali anche intensi, che ancora in queste ore stanno agendo sull’alta Toscana. L’instabilità nei prossimi giorni colpirà un po’ ovunque, soprattutto i settori tirrenici e le relative coste con nubifragi altamente possibili. Le temperature subiranno un calo, riportandosi verso le medie.

Nubifragio nel pisano poco fa

Primi disagi a causa delle forti piogge, soprattutto tra Liguria di levante e Toscana. Proprio qui, un nubifragio ha colpito la zona di Pisa, determinando alcuni allagamenti. Un primo forte temporale si è verificato questa mattina, seguito poi da una pausa e da nuove intense precipitazioni che sono in atto ancora adesso in zona, così come su gran parte delle province del nord della regione. Il forte temporale ha mandato sott’acqua gli spogliatoi della polizia municipale e altri locali di servizio nell’edificio della Sesta Porta nel centro di Pisa. Inoltre, come riportato da “quinewspisa.it”, allagamenti si sono avuti anche in zona Stazione in via Corridoni e via Vespucci, mentre a Porta a Lucca sono stati resi attivi gli impianti di pompaggio in via Lucchese e via Bargigli.