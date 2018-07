Nubifragio: ennesimo violentissimo temporale con grandine colpisce il padovano

Si continua a lavorare per rimuovere i numerosi alberi abbattuti dal vento e liberare strade dal fango. Maltempo che finalmente concederà una tregua al nord-est e nelle prossime ore colpirà con forza il centro-sud con possibili disagi. Seguite per ulteriori dettagli le previsioni sul nostro sito e non perdete i prossimi fondamentali aggiornamenti. […]