Ultima ora con condizioni meteo tipiche del periodo in corso, piogge diffuse sullo stivale e localmente sotto forma di rovescio o temporale.

Piogge e rovesci anche intensi in queste ore sull’ Italia, ecco le regioni più interessate – 12 Marzo 2018 – Piogge e rovesci si registrano negli ultimi minuti su gran parte della penisola dove sono in transito le correnti occidentali. Nella foto accanto troviamo le precipitazioni rilevate dai vari radar meteo della Protezioni Civile Italiana dislocati sul territorio nazionale. Sulle regioni settentrionali la situazione appare al momento più stabile tranne sulle coste adriatiche della Romagna e del Veneto dove sono in atto locali rovesci. Sulle regioni centro meridionali invece le precipitazioni sono diffuse specialmente sui settori interni dove l’ orografia diventa una forzante significativa. Umbria, Lazio, Molise, Campania e Basilicata le regioni al momento maggiormente interessate dalle piogge e dai rovesci. Locali fenomeni presenti anche tra la Calabria tirrenica e lo Stretto di Sicilia. […]

