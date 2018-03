Piogge, temporali e quota neve in netto calo dalla sera. Le zone maggiormente colpite. Freddo che tornerà intenso

Piogge, temporali e quota neve in netto calo dalla sera. Le zone maggiormente colpite – Maltempo che interessa attualmente gran parte d’Italia, soprattutto centro-nord e versanti tirrenici con piogge anche intense e nevicate in appennino. In genere nevicherà oltre i 1100/1300 metri, con aria più fresca che gradualmente scalzerà quella più calda pre-esistente anche dalle regioni del Sud dove nella giornata di ieri si sono avute punte simil-estive, superiori ai 25 gradi. In serata quota neve in calo fin verso i 500-600 metri sull’estremo settore nord-orientale e domani mattina potrebbe essere prossima alla pianura tra Veneto, Lombardia ed Emilia, con numerose città che vedrebbero i fiocchi bianchi. […]