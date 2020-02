PREVISIONI METEO – ANTICICLONE in balìa delle ONDULAZIONI della CORRENTE a GETTO, qualche NEVICATA in arrivo, ecco dove

Ondata di freddo agli sgoccioli in Italia

L’ondata di freddo che ha interessato l’Italia nel corso degli ultimi giorni sta ormai volgendo al termine, nonostante la giornata odierna sia la più fredda almeno alla quota di 850hPa, che corrisponde a circa 1300 metri di altitudine. A tale quota infatti ha fatto il suo ingresso la termica più bassa fin ora, quella di -6°C sulle coste adriatiche. Tuttavia, le condizioni meteo sono risultate in miglioramento a causa di un imponente Anticiclone alle porte della nostra Penisola.

Weekend in compagnia dell’Anticiclone

Alla luce di quanto scritto in precedenza, emerge dunque che a partire già dalla giornata di domani venerdì 7 febbraio e per almeno tutto il prossimo fine settimana la nostra Penisola verrà avvolta nuovamente da un nuovo promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, in estensione dalle omonime Isole. Questo a causa di una forte corrente a getto in uscita dagli Stati Uniti, tipico di un regime di zonalità piuttosto intensa, che “schiaccia” lungo i paralleli l’Anticiclone stesso, costretto a distendersi lungo latitudini medio-basse.

Prossima settimana l’Alta pressione sarà in sofferenza

Per quanto riguarda l’evoluzione meteo post weekend e dunque la prossima settimana, essa si mostra ancora piuttosto incerta tra i principali centri di calcolo. Quello che sembra delineandosi però, è che l’Anticiclone, nonostante la sua robustezza e la sua estensione, potrebbe soffrire le forti ondulazioni della corrente a getto, con qualche nota di maltempo al nord Italia e di conseguenza qualche nevicata sui settori alpini soprattutto nordorientali.