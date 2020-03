PREVISIONI METEO – ANTICICLONE SUPERSTAR si impone sull’ITALIA, arriva il picco del CALDO: ecco quando

Bel tempo in tutta la Penisola oggi

L’Alta pressione dominante in questi giorni sul Mediterraneo e su gran parte dell’Europa centro-occidentale, è riuscita a debellare nella giornata odierna le correnti umide e instabili che, seppur senza piogge, erano in grado di disturbare molto i cieli italiani con addensamenti nuvolosi anche piuttosto compatti. Da ciò emerge un quadro pressoché limpido in tutta la nostra Penisola evidente anche dal satellite. Tali condizioni si rinnoveranno comunque anche nel corso della corrente serata.

Qualche addensamento sulle Isole Maggiori

Se sulla nostra Penisola i cieli appaiono generalmente soleggiati, leggermente diversa è invece la situazione sulle Isole Maggiori. Qui infatti ritroviamo il transito di nuvolosità irregolare a tratti anche compatta in molte aree delle due grandi Isole, a causa di un flusso umido in scorrimento sul basso Mediterraneo per una goccia fredda sita sul Marocco. Ciò comunque non è in grado di apportare fenomeni di rilevanza né in Sicilia né in Sardegna.

L’Anticiclone porterà il suo picco nella giornata di domani

L’Anticiclone si impone sulla nostra Penisola come su gran parte del continente europeo centro-occidentale, raggiungendo un’estensione che difficilmente si vede nel mese di marzo. Tuttavia l’apice di quest’ondata di calore, che comunque non presenterà picchi esorbitanti, verrà raggiunto solo nella giornata di domani giovedì 19 marzo e in particolar modo sulle regioni centro-settentrionali, con un aumento di circa un paio di gradi.