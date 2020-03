PREVISIONI METEO – Arriva una PERTURBAZIONE AFRO-MEDITERRANEA, possibile qualche NUBIFRAGIO, i dettagli

Forte maltempo in atto sulle aree joniche di Sicilia e Calabria

Una perturbazione afro-mediterranea in queste ore in avvicinamento progressivo verso la nostra Penisola sta portando in queste ore forte maltempo soprattutto sulle aree joniche della Sicilia, non risparmiando però anche quelle della Calabria: in quest’ultima anzi, è attesa un ulteriore intensificazione delle precipitazioni soprattutto sulle aree pedemontane grazie all’effetto dello stau alimentato dal richiamo di correnti sciroccali.

Neve sui 300/400 metri in serata su viterbese e regioni centrali adriatiche

In serata l’instabilità raggiungerà latitudini più settentrionali, li dove sono ancora in atto gli effetti dell’ondata di gelo di origine artico continentale. In serata il freddo nei bassi strati verrà letteralmente spazzato via nel medio-basso Lazio dal richiamo di venti sciroccali, con il cosiddetto cuscinetto freddo che reggerà in particolar modo ancora sul viterbese, con neve intorno ai 300/400 metri, localmente più in basso, ma in progressiva risalita. Quota neve molto simile anche sulle regioni centrali adriatiche.

La perturbazione afro-mediterranea si avvicina e acuisce i contrasti termici, con possibili nubifragi

La perturbazione di origine afro-mediterranea già menzionata precedentemente si avvicinerà in maniera progressiva verso la nostra Pensiola pescando col suo moto ciclonico aria più mite proveniente dall’Africa. Questo acuirà i contrasti termici tra le correnti più fredde a nord e quelle più miti a sud, con possibili nubifragi che potrebbero colpire alcuni settori jonici sia della Calabria che della Basilicata, con quantitativi al suolo moderati o localmente anche elevati.