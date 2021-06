PREVISIONI METEO domani 1 luglio: tempo stabile sull’ITALIA salvo piogge al Nord-Est. Generale calo termico

Situazione sinottica europea

Vasta area depressionaria sull’Europa centrale e in estensione verso sud-est verso oriente , che interesserà parzialmente le regioni centro-settentrionali. Ad ovest è presente un cuneo di alta pressione che raggiunge l’Islanda e si estende fino alla Scandinavia con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa. Infine un campo di pressione alta e livellata è presente sul Mediterraneo che garantisce tempo stabile sull’Italia centro-meridionale ed un piccolo promontorio anticiclonico è in rimonta sull’area Iberica.

Previsioni meteo per domani, 1 luglio

Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno, eccetto deboli piogge tra Trentino e Veneto. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del nord-est e sull’Emilia Romagna; tempo in prevalenza asciutto altrove. In serata migliora con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge tra Trentino, Triveneto e Romagna. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in lieve aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Giornata pienamente stabile al mattino e al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si evidenziano solo locali piogge pomeridiane tra alta Toscana e Marche. Tempo stabile anche in serata con qualche velatura in transito, ma senza fenomeni associati. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.