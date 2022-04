PREVISIONI METEO domani 1 maggio: festa dei LAVORATORI con INSTABILITA’ in ITALIA

Situazione sinottica europea

Un vasto anticiclone è radicato tra oceano atlantico e penisola Iberica, raggiungendo valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Una circolazione instabile si dispone dal nord-atlantico verso l’europa centro-orientale apportando condizioni di maltempo su parte del nostro continente; sull’italia si estende una saccatura depressionaria alimentata da aria fredda in quota complice dell’instabilità pomeridiana di questa giornata.

Previsioni meteo per domani, 1 maggio

Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi con deboli piogge sparse, qualche schiarita tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità con precipitazioni anche a carattere temporalesco. In serata ancora deboli precipitazioni su Trentino, Veneto e Friuli. Neve sulle Alpi dai 1700-2000 metri. Temperature minime in rialzo e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani,1 maggio

Al Centro: Al mattino cieli coperti su tutti i settori, con deboli piogge tra Toscana e Umbria. Al pomeriggio instabilità in aumento con precipitazioni anche a carattere temporalesco su Appennino, Toscana e regioni Adriatiche. In serata residui fenomeni in Abruzzo, variabilità asciutta altrove. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 1 maggio

Al Sud e sulle Isole: Al mattino nuvolosità alternata a schiarite, con deboli precipitazioni attese sulla Sicilia. Al pomeriggio nuvolosità in aumento su tutti i settori, con piogge su Campania, Calabria e Isole Maggiori. In serata residue precipitazioni tra Calabria e Sicilia, nuvolosità irregolare altrove. Temperature minime stazionarie o in rialzo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

