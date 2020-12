PREVISIONI METEO domani 10 Dicembre 2020: tempo instabile al centro sud Italia, migliora al nord

La situazione sinottica sull’Europa

Salve e buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! La situazione sull’Europa è così strutturata: perturbazione di matrice polare-marittima attiva in Italia con valori di pressione al suolo fino a 1000 hPa. La vasta struttura depressionaria presente in Europa centro-occidentale è coadiuvata dalla presenza in Oceano Atlantico dell’anticiclone delle Azzorre che ha raggiunto picchi di alta pressione intorno ai 1030 hPa. Robusto anticiclone presente anche in Russia con valori di pressione al suolo fino a 1045 hPa.

Previsioni meteo per domani, 10 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino molte nubi su tutte le regioni, piovaschi tra Friuli e Liguria. Al pomeriggio piogge insistenti sul Triestino, altrove condizioni meteo invariate. In serata attese aperture dai quadranti occidentali, con tempo generalmente asciutto. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Previsioni meteo per domani, 10 Dicembre: Centro