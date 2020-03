PREVISIONI METEO domani 10 marzo 2020: bel tempo in Italia eccetto sulla Sicilia con qualche disturbo

La situazione sinottica sull’Europa

Una piccola goccia d’aria fredda si muove sul Mediterraneo centrale, con un minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa, e porta condizioni di tempo instabile specie sui settori più occidentali della Penisola. Anticiclone delle Azzorre in rimonta dalla sua sede naturale verso la Penisola Iberica con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa. Vaste e profonde circolazioni depressionarie seguitano a transitare alle alte latitudini con valori minimi di pressione al suolo fino a 980 hPa sull’Islanda. Minimo depressionario con goccia fredda in quota posizionato anche tra Grecia e Turchia.

Previsioni meteo per domani, 10 marzo 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nuvole in transito su tutti i settori, anche compatte ma senza fenomeni di rilievo, solo deboli nevicate sulle Alpi di confine. Al pomeriggio ancora locali precipitazioni sulle Alpi, nuvolosità irregolare altrove ma con tempo asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ovunque con nuvolosità sparsa alternata ad ampie schiarite. Quota neve oltre i 900-1000 metri. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli con direzione variabile. Mari mossi o poco mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con alternanza tra nubi e schiarite su tutte le regioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con innocua nuvolosità in transito. Temperature minime e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.