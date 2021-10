PREVISIONI METEO domani 10 ottobre: goccia fredda da nord-est sull’ITALIA, maltempo e calo termico

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende dalle Isole Azzorre verso le Isole Britanniche interessando buona parte dell’Europa occidentale e con valori massimi al suolo intorno a 1030 hPa. Goccia d’aria fredda in quota che dall’Europa orientale si tuffa sul Mediterraneo centrale portando un peggioramento delle condizioni meteo e un calo delle temperature, minimo di pressione al suolo intorno a 1010 hPa. Vasto e profondo vortice depressionario alle alta latitudini con valori minimi al suolo intorno a 1000 hPa a est dell’Islanda.

Previsioni meteo per domani, 10 ottobre

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare in transito su tutte le regioni ma alternata a schiarite e senza fenomeni di rilievo associati, salvo locali piogge sulla Romagna. Al pomeriggio precipitazioni sparse sulla Romagna, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata piogge sparse in arrivo su Friuli, Veneto e Romagna, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Neve in calo fino a 1300-1400 metri. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Centro: Al mattino piogge sparse su Marche, Abruzzo e Basso Lazio, variabilità asciutta altrove e ampie schiarite sulla Toscana. Al pomeriggio insistono le precipitazioni sui medesimi settori con cieli irregolarmente nuvolosi, maggiori schiarite altrove. In serata tempo instabile con piogge sparse sulle regioni adriatiche, variabilità asciutta sui settori tirrenici. Neve in calo fin verso i 1500 metri. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.