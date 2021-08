PREVISIONI METEO domani 11 agosto: tempo stabile in ITALIA con sole e aria rovente specie al Centro-Sud

Situazione sinottica europea

Vasta circolazione depressionaria presente tra Islanda e Isole Britanniche con un minimo di pressione al suolo intorno a 990 hPa a sud dell’Islanda. Promontorio anticiclonico di origine africana in rimonta sul Mediterraneo e con asse dal Mar Libico verso la Penisola Balcanica. Anticiclone delle Azzorre sul basso Atlantico con valori di 1025 hPa nei pressi delle omonime Isole. Campo di alta pressione che si estende anche sull’Europa orientale.

Previsioni meteo per domani, 11 agosto

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio qualche nube su Alpi e Appennino settentrionale con isolate piogge sulle Alpi centro-orientali, asciutto altrove con cieli in prevalenza sereni. In serata tempo stabile e asciutto su tutti i settori con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molte nubi in transito su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio nuvolosità in diminuzione con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni ovunque. Temperature minime e massime stabili o in aumento. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.