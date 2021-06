PREVISIONI METEO domani 11 giugno: sole e caldo in aumento ma attenzione ai temporali pomeridiani

Situazione sinottica europea

L’anticiclone delle Azzorre si estende dal basso Atlantico verso la Penisola Iberica e l’Europa occidentale con valori di pressione al suolo intorno a 1020 hPa. Un altro anticiclone si trova sulle Pianure Russe a nord-est della Scandinavia con valori di pressione al suolo intorno ai 1015 hPa. Su parte dell’Europa orientale è invece presente una circolazione depressionaria con aria più fredda in quota la quale muove correnti fresche e instabili anche sul Mediterraneo centrale-orientale. Vasta e profonda circolazione depressionaria anche tra Groenlandia e Islanda con valori di pressione al suolo fino a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 11 giugno

Al Nord: Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con locali e isolate piogge a ridosso delle Alpi, più asciutto altrove. Al pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo instabile con nuvolosità diffusa associata e piogge e temporali sparsi specie su Alpi e Appennino ma con fenomeni in movimento verso le pianure. In serata residue piogge sulle Alpi, migliora altrove con cieli poco nuvolosi. Temperature minime in lieve aumento e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge o temporali specie tra Lazio e Abruzzo, più asciutto altrove. In serata fenomeni in esaurimento ovunque con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.