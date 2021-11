PREVISIONI METEO domani 11 novembre: tempo ancora instabile in Italia, con piogge e temporali su alcune regioni

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende dal Mediterraneo orientale verso Balcani ed Europa orientale con massimi al suolo fino a 1030 hPa e ponte anticiclonico sull’Europa centrale con l’alta pressione pressione presente sul medio Atlantico. Circolazione depressionaria con aria più fredda in quota ancora attiva tra Mediterraneo occidentale e nord Africa con un minimo al suolo intorno a 1010 hPa nei pressi delle Baleari. Vasta e profonda area depressionaria posizionata tra Scandinavia settentrionale ed Europa nord-orientale con valori minimi al suolo intorno a 985 hPa.

Previsioni meteo per domani, 11 novembre

Al Nord: Al mattino nuvolosità compatta su Piemonte e Liguria con pioviggini sparse; variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ampi spazi di sereno su Trentino e Friuli-Venezia Giulia. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con precipitazioni ancora tra Liguria e Piemonte. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente molto mossi.

Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare in transito ma con tempo asciutto, eccetto isolati piovaschi su Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con deboli precipitazioni sui versanti Tirrenici. In serata ancora instabile sulle coste occidentali, cieli coperti altrove con tempo asciutto. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime stazionarie o in calo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.