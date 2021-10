PREVISIONI METEO domani 11 ottobre: goccia fredda sull’ITALIA, maltempo e neve in Appennino

Situazione sinottica europea

Campo di alta pressione che si estende dalle Isole Azzorre verso le Isole Britanniche interessando buona parte dell’Europa occidentale e con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1030 hPa. Goccia d’aria fredda in quota presente sul Mediterraneo centrale che rende instabili le condizioni meteo in Italia. Vasto e profondo vortice depressionario alle alta latitudini con valori minimi al suolo intorno a 995 hPa sulla Scandinavia ed in estensione verso Sud.

Previsioni meteo per domani, 11 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli e locali addensamenti al Nord-Est, locali piogge in Romagna. Al pomeriggio tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino molte nuvole con tempo instabile su zone interne e settori adriatici, più asciutto lungo le coste tirreniche. Neve in Appennino sopra i 1300-1500 metri. Al pomeriggio ancora piogge su Marche e Abruzzo e neve in Appennino, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge in Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime stabili o in lieve aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.