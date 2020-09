PREVISIONI meteo domani 11 settembre: primi segnali dell’arrivo dell’Autunno, piogge in queste regioni

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione dal Mediterraneo occidentale verso l’Italia. Vasto campo di alta pressione di natura azzorriana dall’oceano Atlantico verso l’ Europa centro-occidentale con valori massimi al suolo fino a 1025 hPa. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini sotto l’azione di una profonda circolazione di bassa pressione tra Islanda, Groenlandia e isole Svalbard con valori minimi al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 11 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino molte nuvole al Nord-Ovest con piogge e temporali sparsi localmente intensi sul Piemonte, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora piogge sparse su Alpi e regioni di Nord-Ovest, più asciutto altrove con nubi e schiarite. In serata precipitazioni in esaurimento ovunque ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie al Nord-Ovest. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse alternate a schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, locali piogge sulle coste della Toscana. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori interni tirrenici con piogge e acquazzoni sparsi, variabilità asciutta altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi per nubi alte in transito. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.