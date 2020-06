PREVISIONI METEO domani 12 giugno: miglioramento su tutta l’ITALIA salvo locali disturbi sulle regioni nord-occidentali

La situazione sinottica sull’Europa

Vasta circolazione di bassa pressione con un minimo depressionario principale tra il Regno Unito e la Francia pari a 1000 hPa. Area di bassa pressione così vasta che abbraccia molti paesi del Vecchio Continente da quelli più occidentali al mar Nero passando per l’Italia dove troviamo piogge e temporali anche di forte intensità. Anticiclone delle Azzorre stazionario sull’oceano nord-Atlantico con valori massimi al suolo fino a 1030 hPa. Anticiclone sulla Russia siberiana con valori di pressione al suolo fino a 1025 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 Giugno 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino nuvolosità anche compatta al Nord-Ovest con deboli piogge sul Piemonte, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse su Piemonte, Liguria e Lombardia, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata residue piogge sul Piemonte, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli in prevalenza sereni ovunque. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-orientali. Mari poco mossi o mossi.