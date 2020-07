Previsioni meteo domani 12 luglio 2020: torna il BEL TEMPO, ma ATTENZIONE ancora a TEMPORALI

La situazione sinottica sull’Europa

L’Anticiclone delle Azzorre si estende dall’oceano Atlantico verso l’Europa e il Mediterraneo con massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa, coadiuvato da una componente africana in espansione sull’Italia. Flusso di correnti atlantiche in transito sui paesi europei oltralpe e diversi minimi di bassa pressione sono presenti alle alte latitudini tra Islanda e Scandinavia con valori minimi suolo fino a 1000 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 Luglio 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino poche nubi e circoscritte in Emilia Romagna, precipitazioni assenti. Al pomeriggio nuvolosità irregolare sulle Alpi, sole su coste e pianure. In serata si rinnova stabilità prevalente su tutte le regioni ma con cieli irregolarmente nuvolosi. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino bel tempo e sole prevalente su tutti i settori salvo nubi irregolari in transito sulle regioni adriatiche. Al pomeriggio nessuna variazione di rilievo con cieli in prevalenza sereni eccetto in Appennino dove sono attesi brevi rovesci. In serata stabilità e tempo asciutto ovunque. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.