PREVISIONI METEO domani 12 settembre: tempo stabile e soleggiato in ITALIA, residuo maltempo al Sud

Situazione sinottica europea

Un promontorio anticiclonico di origine africana si estende sulla Penisola Iberica e Mediterraneo occidentale con valori massimi al suolo intorno a 1015 hPa. Aria fredda in quota presente sui Balcani dove porta tempo instabile con frequenti temporali e acquazzoni. Flusso perturbato che scorre alle alte latitudini con valori di pressione minimi al suolo fino a 980 hPa a sud della Groenlandia. Circolazione depressionaria con aria fredda in quota e un minimo al suolo intorno a 1010 hPa presente tra Penisola Iberica e Isole Azzorre.

Previsioni meteo per domani, 12 settembre

Al Nord: Al mattino tempo stabile e soleggiato, maggiore addensamenti sui rilievi alpini. Al pomeriggio locali piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, asciutto altrove con prevalenza di cieli sereni. In serata tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti sui rilievi alpini. Temperature minime in calo e massime stabili o in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio isolate piogge sui rilievi tra Lazio e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata tempo stabile su tutte le regioni con cieli ovunque sereni. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o mossi.