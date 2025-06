Meteo – Anticiclone anomalo, attesi picchi di +40°C e zero termico oltre i 5000 metri!

Ultima domenica di giugno con picco del caldo sull’Italia

Condizioni meteo caratterizzate da un vasto ed anomalo anticiclone sull’Europa sud-occidentale. Atteso tempo estivo sull’Italia con caldo in ulteriore aumento nella giornata odierna per la risalita di masse d’aria calde dal nord Africa. Le temperature massime si porteranno sino a +38/+39°C sulla Pianura Padana e Campania con punte di +40°C su zone interne di Sardegna, Toscana, Lazio ed Umbria.

Caldo intenso, sono 21 le città da bollino rosso

Il caldo elevato unito ai tassi d’umidità ed alla scarsa ventilazione portano inevitabili disagi alla popolazione. Questo l’ultimo comunicato emanato dal Ministero della Salute sulle città a rischio per il caldo nel corso del weekend. Giornata odierna che vedrà un ulteriore aumento delle temperature con le città da bollino rosso che salgono a 21 e saranno Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo. Si raccomanda perciò prudenza in queste città nell’uscire nelle ore più calde del giorno e di bere acqua con frequenza. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche). Per tutte le raccomandazioni da utilizzare in caso di allerta caldo, vi rimandiamo al bollettino del Ministero della Salute.

Anticiclone da record, zero termico atteso oltre i 5000 metri!

Nella giornata odierna l’anticiclone subirà un’ulteriore rinforzo sul Mediterraneo centrale con valori di geopotenziale a 500 hPa attesi da record per il periodo tra il Nordovest e centro Italia, nonché sulla Penisola Iberica. Bolla d’aria calda in quota che farà schizzare in alto lo zero termico, atteso oltre i 5000 metri sulle Alpi nella giornata odierna (nella notte a Capanna Margherita 4560 metri la temperature non è scesa al di sotto dei +2.5°C) e sino a 5300-5500 metri sulle regioni centrali e parte del sud. In tal modo andranno in sensibile sofferenza i ghiacciai, attesi a fare i conti con temperature positive.

Temperature anomale per il periodo

Anche al suolo le temperature raggiungeranno valori anomali per il periodo. Indice EFI del centro di calcolo europeo mostra infatti temperature al suolo estreme per il periodo in particolare sul Nordovest Italia e settori tirrenici, ma anche su Francia, Spagna e Regno Unito sud-orientale.

