PREVISIONI meteo domani 12 settembre: verso un miglioramento in Italia eccetto al sud

La situazione sinottica sull’Europa

Centro di bassa pressione nei pressi della Sardegna con condizioni meteo instabili su alcune regioni dell’Italia. Campo di alta pressione di natura azzorriana dall’oceano Atlantico verso l’ Europa centro-occidentale con valori massimi al suolo fino a 1020 hPa. Perturbazioni in azione alle alte latitudini tra Islanda, Groenlandia e Scandinavia con valori minimi al suolo fino a 980 hPa.

Previsioni meteo per domani, 12 settembre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo prevalentemente stabile e asciutto su tutti i settori con ampie schiarite e innocue nubi sul Trentino. Al pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi con possibilità di locali acquazzoni, più asciutto altrove con cieli sereni. In serata persiste instabilità sparsa sul Trentino Alto-Adige, nubi in aumento al Nord Est ma senza fenomeni associati. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino stabilità prevalente su tutti i settori con ampie schiarite e bel tempo ovunque. Al pomeriggio nubi in aumento sull’Appennino con possibilità di locali piogge, bel tempo altrove con cieli sereni su Toscana, Marche e Umbria. In serata nessuna variazione di rilievo con innocue nubi in transito su Lazio e Abruzzo. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.