PREVISIONI METEO domani 13 Dicembre 2020: Residuo maltempo al sud Italia, migliora sul resto della penisola

La situazione sinottica sull’Europa

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Un ampia circolazione depressionaria di stampo polare continua a dominare sul suolo Italico ma ancora per poche ore. L’area di bassa pressione presenta un minimo di 997 posizionato sull’Italia centrale. Sulla penisola Iberica si fa spazio un cuneo altopressorio che presenta massimi intorno ai 1020 hPa di fronte al Portogallo. Infine un’altra zona di bassa pressione, facente parte della circolazione atmosferica del Vortice Polare si sta approfondendo sul nord Atlantico con valori di pressione al livello del mare di 974 hPa. Sarà proprio quest’ultima che permetterà l’espansione dell’alta pressione verso il nostro territorio.

Previsioni meteo per domani, 13 Dicembre: Nord

Al Nord: Al mattino ampi spazi di sereno alternati a qualche nube, foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni. In serata cieli in prevalenza sereni e tempo asciutto, formazione di nebbie e foschie sulla Val Padana. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 Dicembre: Centro