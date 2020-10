PREVISIONI METEO domani 13 Ottobre: breve pausa di bel tempo in ITALIA eccetto al meridione

La situazione sinottica sull’Europa

Circolazione di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo centrale con valori di pressione fino a 1010 hPa. Campo di bassa pressione sull’Europa centro-settentrionale con valori di pressione al suolo fino a 1010 hPa sulla Scandinavia. Sull’Europa centro-occidentale svetta un’area di alta pressione centrata sull’Oceano Atlantico con valori di pressione fino a 1035 hPa.

Previsioni meteo per domani, 13 Ottobre 2020: Nord, Centro e Sud Italia

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi specie al Nord-Ovest. Nel pomeriggio si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con cieli in prevalenza sereni, qualche nube in più sull’Appennino settentrionale. In serata ancora tempo asciutto generalmente su tutti i settori, salvo locali fenomeni sulle Alpi occidentali con neve intorno ai 1300 metri. Temperature minime e massime in generale calo. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino nubi sparse e schiarite ma con tempo asciutto, salvo locali piogge sull’Abruzzo. Al pomeriggio nuvolosità in aumento specie sulle regioni tirreniche ma con tempo asciutto, locali fenomeni solo tra Lazio e Abruzzo. In serata piogge sull’alta Toscana, variabilità asciutta altrove. Neve sull’Appennino dai 1800 metri. Temperature minime e massime stabili o in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti occidentali. Mari mossi o molto mossi.