PREVISIONI METEO domani 13 ottobre: fronte freddo sull’ITALIA con maltempo e temperature in calo

Situazione sinottica europea

Anticiclone in espansione tra Penisola Iberica ed Isole Britanniche che con valori massimi di pressione al suolo intorno a 1025 hPa porta tempo stabile su buona parte dell’Europa occidentale. Una vasta saccatura depressionaria si allunga dalla Scandinavia verso l’Europa centro-orientale e pilota un fronte freddo che interessa l’Italia portando maltempo e clima freddo. Vortice di bassa pressione posizionata a nord della Finlandia con valori minimi intorno a 995 hPa.

Previsioni meteo per domani, 13 ottobre

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, isolati fenomeni sulle Alpi di confine in Alto Adige con neve sopra i 1700-1800 metri. Al pomeriggio instabilità in aumento sulla Romagna con piogge sparse e neve in Appennino sopra i 1900 metri, ancora bel tempo altrove. In serata residue piogge sulle pianure venete, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in diminuzione e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati di direzione variabile. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per domani, 13 ottobre

Al Centro: Al mattino tempo locali piogge in Abruzzo, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge sparse su Marche, Abruzzo e Basso lazio con neve in Appennino al di sopra dei 1500-1700 metri, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata residui fenomeni in Abruzzo con quota neve in diminuzione fino a 1400-1500 metri di quota. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime senza variazioni di rilievo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.